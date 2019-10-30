استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزيرة الدفاع لدولة كينيا رايشيل أومامو، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع الحربية والمدنية، وذلك بديوان عام الوزارة.

وشهد اللقاء تأكيد اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الدفاع الكينية، في مجال توريد المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر وتدريب الفنيين والأمن السيبراني، ونقل الخبرة المكتسبة على مدار السنوات السابقة للإنتاج الحربي للمشاركة في إنشاء المصانع لإنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات، في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي واهتمام القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية، وفتح أسواق هناك وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة.

كما شهد اللقاء استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ومناقشة التعاون في مجال توريد معدات وأجهزة من المنتجات المدنية لمصانع الإنتاج الحربي وتوريد الأجهزة الطبية والمشاركة في تنفيذ مشروعات تمهيد الطرق وتصنيع مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، وكذا المشاركة في تنفيذ منظومات وبرامج في مجال نظم المعلومات، فضلا عن توجيه الدعوة للوزيرة لمشاركة الشركات الكينية في معرض السلاح الدولي "إيديكس 2020".

ومن جانبها، أعربت أومامو عن تطلعها لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدة بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي، ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، ومشدده على أهمية دور مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمّنة ما تبذله من جهود لتوطيد العلاقات في القارة الأفريقية، كما أعربت عن رغبتها في فتح آفاق التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن يزور فريق فني من وزارة الدفاع والشركات الكينية، شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بينهما.