وقع الاختيار على المايسترو عبدالله إبراهيم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، لقيادة الفرقة الموسيقية، التي أحيت احتفالية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر على مسرح قصر ثقافة بنها، اليوم.

وعزفت الفرقة المصاحبة له الأغاني الوطنية تأكيدا على الانتماء والفخر بما فعله رجال القوات المسلحة، وتفاعل الحضور مع فقرات الفرقة، التي تضمنت السلام الوطني وأغانى "اسلمى يا مصر، رايحين، ومصر يا أم الدنيا" وغيرها، حيث جري تكريم المايسترو وهو معلم بمدرسة غرب شبرا الخيمة بنات، الذي قاد الأوركسترا جالسا على كرسي متحرك.

شهد الحفل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بحضور كل من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والعقيد أ.ح/ أيمن حسين، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس أمناء التعليم وعضو مجلس النواب، واللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالله الشحات، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والدكتورة جيهان فؤاد، مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية.

كما شارك بالاحتفالية عدد كبير قيادات التربية والتعليم وعدد كبير من الطلبة والطالبات من جميع المراحل التعليمية وأولياء الأمور، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واشتملت الاحتفالية على عدد من الفقرات الشعرية والأغاني الوطنية، بدأت بالقرآن الكريم ثم السلام الجمهوري والأغاني الوطنية "اسلمي يا مصر، رايحين، مصر أم الدنيا، عاش، يالي عاش حبك يعلم، يا بلادي، حلوة بلادي السمراء، وتسلم الأيادي".