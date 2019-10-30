أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم دول الخليج وأميركا قائمة لداعمي الإرهاب، وصنف المركز كيانات وأفرادا داعمين لأنشطة الحرس الثوري وحزب الله، كما صنف المركز 25 فردا وكيانا منتمين لشبكات النظام الإيراني وحزب الله.

وقال مركز استهداف تمويل الإرهاب، إن العديد من الشركات المستهدفة تدعم قوات الباسيج الإيرانية، وإن التصنيف الجديد سيمنع إيران تصعيد أنشطتها الإرهابية في المنطقة.

وصنف مركز استهداف تمويل الإرهاب قوات الباسيج منظمة إرهابية، كما كان بنكا "اقتصاد مهر" و"ملة" على قائمة مركز استهداف تمويل الإرهاب، بالإضافة للبنك الفارسي وبنك سينا الإيرانيان.

وأكدت قناة "الحدث"، على أن شركتا آصفهان للحديد وآنديشة مهفاران للاستثمار مصنفتان على قائمة مركز استهداف الإرهاب.

وصنفت السعودية 3 أفراد آخرين، إضافة إلى قائمة الـ25 على لائحة تمويل الإرهاب.