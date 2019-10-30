كشف البنك المركزي، عن سداد ديون خارجية مستحقة على مصر بقيمة 33.954 مليار دولار خلال 3 سنوات تزامنت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار البنك المركزي في أحدث تقرير له، إلى أن الالتزامات الخارجية "الديون" التي جرى سدادها موزعة بواقع 27.335 مليار دولار أقساط لديون مستحقة، و6.62 مليار دولار فوائد.

وقال في تقريره إنه جرى سداد أكبر مبالغ من الديون الخارجية خلال تلك الفترة في 2019 بواقع 13.381 مليار دولار، فيما جرى سداد 13.254 مليار دولار في 2018، ونحو 7.32 مليار دولار في 2017.

وقال مصدر مصرفي، إن الإصلاح الاقتصادي الذي نجحت البلاد في تنفيذه خلال السنوات الثلاث الماضية عزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بشكل سهل ومرن، لافتا إلى أنه كل يوم تتزايد قوة موارد الدولة من النقد الأجنبي في إطار تزايد قوة الاقتصاد.

وأضاف: "مصر تسدد ديونا بمليارات الدولارات، ويرتفع احتياطي النقد الأجنبي في وقت تعاني فيه الأسواق الناشئة من أزمات".

وأكد أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها الخارجية، وتعمل الجهات المختصة على الوفاء بتلك الالتزامات بشكل دوري في مواعيدها المقررة.

ولفت إلى أن إصلاح منظومة سوق صرف النقد الأجنبي في مصر والقضاء على السوق السوداء، عزز من موارد النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي والبنك المركزي وهو ما ساعد في رفع القدرة على سداد الالتزامات الخارجية بتلك المبالغ الضخمة.

ووقع البنك المركزي المصري والصندوق السعودي للتنمية، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل أيام.