تامر عاشور يحيي حفله الأول بالسعودية.. ويشكر القائمين على موسم الرياض

استقبل الجمهور السعودي بحفاوة كبيرة تامر عاشور، خلال حفله الأول بالمملكة، الذي أقيم ضمن فعالية "ليالي المحروسة"، التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وامتلأ الحفل بالجمهور من مختلف الأعمار في حفل كامل العدد ..

تامر بدأ الحفل بتحية الجمهور السعودي قائلا، "سعيد جدا بوجودي في بلدي الثاني المملكة العربية السعودية وسط هذا الجمهور المثقف الواعي ودائما السعودية في تقدم وازدهار، وأشكر معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه وكل القائمين علي إقامة موسم الرياض الترفيهي علي هذا الحدث الفني غير المسبوق الذي يعتبر أهم الفعاليات الفنية والثقافية في الوطن العربي".

وتفاعل الجمهور مع تامر منذ بدء الحفل وحتي نهايته ، وقدم خلال الحفل مايقرب من 20 أغنية من أغنياته المتنوعة.

يشار إلى أن تامر وقع مؤخرا مع الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة "إيرث برودكشن" لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، ويعتبر من أكثر النجوم المصريين تقديما الحفلات خلال الفترة الحالية وتحظي حفلاته بحضور كثيف من الجمهور من كل الفئات.