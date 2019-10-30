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عاجل.. مدبولي: نجحنا في تحقيق نمو مرتفع.. "رغم أن العالم يتجه للركود"

عاجل.. مدبولي: نجحنا في تحقيق نمو مرتفع.. "رغم أن العالم يتجه للركود"

طقس الخميس: معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27

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