بعد أقل من 24 ساعة على إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقديم استقالته، أعلنت رئاسة الجمهورية بلبنان قبول استقالة حكومة الحريري.

وصدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا نص على، أنه "عطفا على أحكام البند (1) من المادة (69) من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، لا سيما احكام الفقرة (أ) من البند المذكور، وبعد استقالة رئيسها سعد الدين الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب فخامته من الحكومة الاستمرار في تصريف الاعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

البقلي: الحريري لن يتمكن من اتخاذ أي قرارات في تلك الفترة

تكليف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري بتسيير الأعمال بعد قبول استقالته رسميا من رئيس الجمهورية، تعني تجريد الحريري من كافة صلاحياته ووجوده يكون إداريا فقط لإدارة أمور الحكومة، لحين الاستقرار على التشكيل الحكومي الجديد، حسب قول الدكتور هشام البقلي، مدير مركز سلمان بن زايد لدراسات الشرق الأوسط.

تصريف أعمال الحكومة لا يعطي أي صلاحيات لـ"الحريري"، بحسب تصريحات البقلي لـ"الوطن"، حيث لا يمكنه اتخاذ أي قرارات، حتى يجري تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن الأزمة الحالية هو رغبة المتظاهرين في تشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة واستقالة الحريري بشكل فردي دون باقي أعضاء الحكومة، وهو ما يشكل علامات استفهام كثيرة عند المتظاهرين، ومن الممكن أن يحدث تصعيد لتحقيق مطالبهم.

وكان الحريري أعلن ورقة إصلاحات اقتصادية قبل نحو أسبوع في محاولة لامتصاص غضب الشارع، ودعا "عون" إلى إعادة النظر بالواقع الحكومي، لكن المتظاهرين يعتبرون أن كل هذه الطروحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم، مصرين على طلباتهم.