انتحر سائق مقيم بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، اليوم، بتناول قرص من حبوب حفظ الغلال القاتلة، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب أزمة مالية.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا بوصول "زينهم.ع.ا" 58 عامًا، سائق، ومقيم بمركز شبراخيت، إلى استقبال قسم السموم بمستشفى إيتاي البارود، مصابا بتسمم نتيجة تناول حبوب الغلال القاتلة وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وبسؤال شقيقه "محمد ا ع" 42 سنة، فلاح مقيم بذات الناحية، قرر تناوله لحبوب الغلال القاتلة لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب الظروف المعيشية الصعبة، وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.