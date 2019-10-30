مسلم: التضحية أهم سمات الجيش.. وشخصية الصحفي في "الممر" خيالية

قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الحديث عن ذكرى انتصارات أكتوبر يستدعي الفخر ‏والاعتزاز لكل مواطن محب لبلده، فضلا عن الشعور بالامتنان لكل من شارك فيها سواء من استشهدوا أو بقى على قيد الحياة، ‏مضيفًا أن "الحكايات والقصص التي نسمعها من وقت لآخر عن الحرب وشهدائها وأبطالها، تمنحك شعورًا بأن الوطن ما زال به رجال ‏مخلصون تركوا أسرهم لحمايته".‎

مسلم: عقيدة التضحية والفداء من أهم سمات الجيش ‏المصري

وأضاف مسلم، خلال كلمته بندوة "الأمن القومي المصري.. وحروب الإعلام الجديد"، في جامعة 6 أكتوبر، اليوم، أنه لا يوجد شيء ‏يعوض أهالي الشهداء عن فقدان ذويهم، أو يفي بحقهم مهما حدث، لافتا أن عقيدة التضحية والفداء من أهم سمات الجيش ‏المصري المُميزة، التى كانت ولا تزال موجودة‎، مشيرا إلى الذكرى المأساوية التي خلفها حكم جماعة الإخوان، حيث تصدر قتلة الرئيس الراحل أنور السادات مشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر في 2013.

مسلم: مصر تتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخها الحديث من الجماعات الإرهابية

وأشار إلى أن مصر تتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخها الحديث عبر تمويل الجماعات الإرهابية ودعمها استراتيجيا، لتفتيت نسيجها، موضحًا أن الجميع ما زال يرى تضحيات قوات الجيش في التصدي للإرهاب بسيناء، وأن أهالي الشهداء ‏ما زال لديهم إصرارًا على إرسال أبنائهم لاستكمال مسيرة مكافحة الإرهاب، والأخذ بثأر من استشهدوا من أجل استقرار ‏الوطن.

ونوه أن الشعب المصري لديه عزيمة ‏من أجل التصدي للإرهاب بشتى طوائفه، مستدلًا بالصحفيين وإصرارهم على متابعة الأحداث وتغطيتها لحظيًا، ‏سواء في الفترة الحالية او السابقة.

مسلم: شخصية الصحفي في "الممر" ليست واقعية ومن خيال المؤلف

وتعليقا على شخصية الصحفي في فيلم "الممر"، قال رئيس تحرير "الوطن"، إن الشخصية التي ظهر عليها الصحفي في الفيلم من خيال المؤلف، وليست كما هي موجودة في الواقع، لافتا إلى أن هناك مئات الصحفيين ينتظرون الفرصة لإرسالهم من قبل مؤسساتهم لتغطية الأحداث في سيناء، والمشاركة في رصد بطولات القوات المسلحة لتطهير أرض الفيروز من دنس التطرف والإرهاب.