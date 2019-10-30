"الوطن" تفوز بالمركز الأول في جائزة التميز الصحفي بالمعهد الدنماركي

أعلن النادي الإعلامي بالمعهد الدنماركي، اليوم، أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي لعام 2019.

وفاز الزميل أحمد العميد الصحفي في جريدة "الوطن" بالمركز الأول لجائزة التميز الصحفي بالمعهد الدنماركي، عن سلسلة موضوعات تحت عنوان: "الوطن" على جبهات الحرب في سوريا".

وفازت الزميلة غادة محمد الشريف الصحفية بجريدة "المصري اليوم" بالمركز الثاني عن تحقيقها بعنوان: "نساء على قوائم انتظار الإجهاض".

فيما فازت الزميلة مها صلاح الدين الصحفية في موقع "مصراوي" بالمركز الثالث عن التحقيق الرقمي: "طلب رسمي.. كيف تسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟".