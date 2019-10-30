البرلمان يتجه لمد فترة التصالح فى "مخالفات البناء" 6 شهور

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن اللجنة تُجرى حالياً تعديلاً على قانون التصالح فى مخالفات البناء لمد فترة التصالح، بما يشجع المواطنين على التصالح، ويتضمن التعديل وضع مادة جديدة بالمد 6 شهور من تاريخ انتهاء مدة الشهور الستة الحالية التى تنتهى فى يناير 2020، على أن تمتد الفترة حتى نهاية يونيو المقبل ولرئيس الوزراء أن يمد لفترة أخرى.

مشروع قانون بزيادة نفقة "المطلقة" إلى 1500 جنيه شهرياً

وناقشت لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، مشروع قانون مقدماً من النائب خالد حنفى بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، ويطالب مشروع القانون بزيادة قيمة النفقة التى يتم صرفها شهرياً من بنك ناصر حالياً للمطلقة من 500 جنيه إلى 1500. وأكدت لجنة التضامن أن المبالغ التى يحصل عليها الصادر لصالحهن أحكام بالنفقات ولا تتجاوز 500 جنيه شهرياً، غير مناسبة للمتغيرات الاقتصادية التى طرأت على المجتمع فى السنوات الأخيرة، وهو ما يستدعى زيادة موارد صندوق تأمين الأسرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بحيث تغطى ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهن أحكام بالنفقات أو الأجور.

وقررت اللجنة استدعاء رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة ومجلس إدارته ومسئولى بنك ناصر الاجتماعى، للتعرف على علاقة التماس بين الصندوق والبنك كون أن الصندوق يدفع للبنك تكاليف أحكام النفقات لصالح المحكوم لهن بالنفقة.