كشفت وزارة التخطيط أن صندوق مصر السيادى يدرس حالياً إنشاء عدد من الصناديق الفرعية فى مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والصناعات التحويلية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات المهمة والواعدة، التى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادى، إلى جانب كونها فى الأساس من القطاعات المجدية للمستثمرين.

"التخطيط" تبحث فرص الاستثمار مع رجل أعمال إماراتى

وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال لقائها رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، رئيس مجلس إدارة شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، فى مقر الوزارة، اليوم، لبحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة فى صندوق مصر السيادى، أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات، تتمثل أبرزها فى برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادى، الذى يهدف لتوظيف العائد على أصولها، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

واستعرضت الوزيرة الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، والآليات التى وضعتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

من جانبه، أبدى «الحبتور» رغبته فى الاستثمار بمصر، بعد نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادى، وفى ظل تباطؤ اقتصادات الدول الأخرى، مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادى يعد فرصة جيدة للاستثمار وتكوين شراكات جديدة بين المؤسسات الاستثمارية.