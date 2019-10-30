فوجئ أهالى منطقة «الورديان»، غرب الإسكندرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بحدوث ميل مفاجئ فى أحد الأبراج السكنية، مكون من 17 طابقاً، الأمر الذى دفع الأجهزة التنفيذية إلى إخلاء سكان العقار و3 عمارات مجاورة بالقوة الجبرية، حفاظاً على أرواح السكان، ولحين العرض على لجنة هندسية لمعاينة العقارات، وبيان مدى ما لحق بها من أضرار، كما تم فرض كردون أمنى بالمنطقة المحيطة بالعقار. تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء أشرف الجندى، إخطاراً بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بحدوث ميل فى العقار رقم 4 شارع «البشبيشى» بمنطقة الورديان، فتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتبين أن العقار حديث البناء ومأهول بالسكان، حدث به ميل أدى إلى وجود فاصل مع العقار المجاور بنحو 10 سنتيمترات، ليتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق. كما أشار «محمد عبده»، من السكان، إلى أن الأهالى ينتظرون مع أبنائهم وبناتهم فى الشارع منذ أكثر من 15 ساعة، فى انتظار وصول اللجنة الهندسية.

من جانبه، أكد رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال، حدوث ميل فى العقار رقم 4، المكون من دور أرضى و16 طابقاً متكرراً، مما أثر على العقار المجاور رقم 2، مكون من 12 طابقاً، مشيراً إلى أنه تم إخلاء 4 عقارات من السكان دون المنقولات، وعددهم نحو 50 أسرة، وذلك لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.