أجمع المشاركون فى ندوة «الأمن القومى المصرى.. وحروب الإعلام الجديد»، بجامعة 6 أكتوبر، اليوم، على أن مصر تتعرض لأكبر مؤامرة فى تاريخها، تستهدف تغييب الوعى وتغييره، مؤكدين أننا نخوض حروباً شرسة ضد الإرهاب وتغيير الوعى ومكافحة الفساد، مشددين على أن الإعلام عليه دور كبير فى توضيح إنجازات الدولة، ودورها فى البناء والتنمية.

وقال الكاتب الصحفى، محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن «الحديث عن ذكرى انتصارات أكتوبر يستدعى الفخر ‏والاعتزاز لكل مواطن محب لبلده، فضلاً عن الشعور بالامتنان لكل مَن شارك فيها، سواء مَن استشهدوا أو ما زالوا على قيد الحياة»، ‏مضيفاً أن «الحكايات والقصص التى نسمعها من وقت لآخر عن الحرب وشهدائها وأبطالها تمنحك شعوراً بأن الوطن ما زال به رجال ‏مخلصون تركوا أسرهم لحمايته».‎

وأكد «مسلم»، خلال كلمته، أنه لا يوجد أى «شىء ‏يعوِّض أهالى الشهداء عن فقدان ذويهم، أو حتى يفى بحقهم مهما حدث»، لافتاً إلى أن عقيدة التضحية والفداء من أهم سمات الجيش ‏المصرى المميزة، التى كانت -ولا تزال- موجودة‎، منوهاً بالذكرى المأساوية التى خلَّفها حُكم جماعة الإخوان، حيث تصدَّر قتَلَة الرئيس الراحل أنور السادات مشهد الاحتفال فى 2013.

وشدد رئيس تحرير جريدة «الوطن» على أن مصر تتعرض لأكبر مؤامرة فى تاريخها الحديث، من خلال التمويل والتخطيط للجماعات الإرهابية لتفتيت نسيجها، موضحاً أن «الجميع ما زال يرى تضحيات قوات الجيش فى التصدى للإرهاب بسيناء، وأن أهالى الشهداء ‏ما زال لديهم إصرار على إرسال أبنائهم لاستكمال مسيرة مكافحة الإرهاب، والأخذ بالثأر لمن استشهدوا من أجل استقرار ‏الوطن»، منوهاً بعزيمة الشعب المصرى على ‏التصدى للإرهاب بشتى طوائفه، مستدلاً على ذلك بدور الصحفيين وإصرارهم على متابعة الأحداث وتغطيتها لحظياً ‏سواء كان قديماً أو حديثاً، مشيراً إلى أن صورة الصحفى فى «فيلم الممر» من خيال المؤلف، وليس كما نشاهده فى الواقع، لافتاً إلى أن هناك مئات من جموع الصحفيين ينتظرون الفرصة لإرسالهم من قِبَل مؤسساتهم لتغطية الأحداث فى سيناء، والمشاركة فى بطولة القوات المسلحة لتطهير «أرض الفيروز» من دنس التطرف والإرهاب.

"مسلم": الإعلام لعب دوراً فى مواجهة الإرهاب و"توعية المواطنين".. وهناك مَن يستخدم منصات التواصل لاختراق استقرار الدول

وأكد «مسلم» أن «الإعلام المصرى لعب دوراً بارزاً فى مواجهة الإرهاب مؤخراً، من خلال توعية الناس بخطورته ومدى تأثيره بالسلب فكرياً واقتصادياً على الدول»، موضحاً أن دوره إيصال المعلومات وتوضيح الحقائق، مشدداً على أن المواطنين استعادوا ثقتهم بالإعلام والدولة من خلال ما لمسوه على أرض الواقع، سواء من خلال حل المشكلات وتفتيت العشوائيات وشبكة الطرق، وغيرها من الإنجازات، مؤكداً أن هناك تحديات تواجه الدولة، خاصة أنها قائمة بعد ثورتين، مؤكداً أن الأمل بالشباب فى رِفعة هذا الوطن.

وطالب مؤسسات المجتمع والدولة، من جامعات ومدارس، إضافة إلى وزارة الثقافة، بمشاركة الإعلام فى «توعية المواطنين» بقضايا مصر، مؤكداً أن التواصل المباشر أكثر تأثيراً، موضحاً أن «الإعلام الآن يساند الدولة فى حربها، على عكس غيابه خلال حرب أكتوبر، خاصة أنه يمثل جزءاً فعالاً منها، إلى جانب السوشيال ميديا»، مضيفاً أن هناك عناصر بدأت تستخدم منصات التواصل فى اختراق استقرار الدول.

ولفت رئيس تحرير جريدة «الوطن» إلى أن هناك صفحات يتم تدشينها لأغراض جماهيرية فى البداية، مثل الطبخ والملابس، لجذب أكبر فئة متفاعلة، وسرعان ما تتحول إلى منصات سياسية وإعلامية مشبوهة، مطالباً جميع الطلاب بأخذ الحذر من تلك الصفحات، مستشهداً باتخاذها موضوعات كحادثة «قطار طنطا» منذ أيام، وقضية «راجح»، وتسخيرها لأغراض معينة ضد النظام والدولة.

وقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، أحد قادة حرب أكتوبر، عضو مجلس النواب، إن «مصر دخلت حرب أكتوبر وكانت تعانى من أزمات متعددة»، مشيداً بروح الجندى وقتها فى عدم الاستسلام للواقع، موجِّهاً حديثه للطلاب قائلاً: «لا تخشوا الفشل فربما يكون نقطة الانطلاق والنجاح».

وأضاف «أبوهميلة» أن «هناك نقاطاً عديدة بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة الإعداد لها بعد النكسة، تمثلت فى التدريب الجيد على العبور والهجوم، فضلاً عن خطة الخداع الاستراتيجى وغيرها»، مؤكداً أن التدريب الجيد أسهم فى تحقيق النصر وتخطِّى الصعاب.

"أبوهميلة": نخوض الآن حروب الإرهاب وتغيير الوعى ومكافحة الفساد.. ووصلنا إلى انتصار أكتوبر بالتدريب الجيد

وأشار إلى أن مصر تخوض أيضاً عدداً من الحروب، تتمثل فى الإرهاب وتغيير الوعى، ومكافحة الفساد المستشرى منذ سنوات، مشيداً بجهود الرئيس السيسى فى دعمه لهيئة الرقابة الإدارية للتصدى لشتى أنواعه، مشيراً إلى أن مكافحة الإرهاب والفساد أهم نقاط المرحلة المقبلة، مطالباً الإعلام بتوضيح جدوى وأهمية وفائدة المشروعات القومية ومدى عائدها على الوطن، مؤكداً أن «مصر تواجه حرباً إعلامية شرسة تستهدف تغييب الوعى وتغييره».

"مدكور": الإعلام عليه دور وواجب مهم فى مواجهة شتى التحديات بإظهار الحقائق للشعب.. وتسليط الضوء على كل ما تبرزه الدولة

وقال الدكتور مرعى مدكور، عميد كلية الإعلام بالجامعة، إن «مصر تواجه حالياً حرباً شرسة تتمثل فى الشائعات التى تُطلق كل وقت وحين عبر وسائل التواصل».

وأضاف «مدكور» أن «للإعلام دوراً وواجباً مهماً فى مواجهة شتى التحديات، من خلال إظهار الحقائق للشعب، فضلاً عن تسليط الضوء على كل ما تبرزه الدولة من منشآت».

وقال الدكتور محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن «الدول تستغل منظمات حقوق الإنسان بالباطل لتدمير الشعوب وإفساد الأوطان»، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية دمرت كل مَن خالف نهجها، منوهاً بأن إسرائيل تحاول استغلال الجماعات الإرهابية فى سوريا والعراق من أجل تنفيذ مخطط «من النيل إلى الفرات».

وفى نهاية الندوة، أهدى الدكتور مرعى مدكور، عميد كلية الإعلام بالجامعة، درع الكلية لـ«مسلم».