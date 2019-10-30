طالب المطارنة الموارنة في لبنان بسرعة اتخاذ التدابير الدستورية التي من شأنها حماية البلاد ومؤسساتها ووحدتها والنهوض بالاقتصاد تجاوبا مع طموحات جميع اللبنانيين.

وأكد المطارنة الموارنة، تأييدهم لمطالب المتظاهرين، وجاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.

ودعا المطارنة الموارنة إلى التعامل مع استقالة الحكومة بروح بناءة، وأن يلتف المسؤولون السياسيون حول رئيس البلاد بوصفه المؤتمن على الدستور، وأعربوا عن تقديرهم الكبير للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة في تعاملهم الهادئ مع المظاهرات العارمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح المطارنة الموارنة أن المظاهرات يجب ألا تتسبب في حدوث شلل في الحياة العامة في البلاد وأنه ينبغي أن تغلب السلمية على مظاهر الاعتصام والاحتجاج، والابتعاد كليا عن الاستفزازات وكل مؤشرات النزاع والعنف.