تيسيرا على المواطنين.. محافظ المنيا يفتتح قسم التجنيد والتعبئة

افتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، يرافقه اللواء أشرف عطية عبدالباري، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، قسم التجنيد وتعبئة المنيا (التابع لمنطقة تجنيد وتعبئة المنيا)، وذلك بجوار قسم شرطة المنيا، بحضور العميد أحمد حمدي، مدير منطقة تجنيد وتعبئة المنيا، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

تفقد المحافظ الأقسام المختلفة، كما استمع إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها قسم التجنيد للأفراد، معربا عن سعادته بافتتاح مكتب تجنيد وتعبئة على أرض محافظة المنيا للتسهيل على أبناء المحافظة في الحصول علي كافة الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية وما بعدها.

وأوضح المقدم نادر محيي الدين، رئيس قسم تجنيد وتعبئة المنيا، أن القسم مقام على مساحة 150 متر مربع، ويضم صالة خدمات وصالة انتظار، وعدد من المكاتب الإدارية، وتشمل الخدمات "استخراج تصريح سفر لمن أدى الخدمة العسكرية - وأذونات سفر - وشهادات إعفاء مؤقتة ونهائية"، وذلك تيسيرا على أبناء المحافظة في الحصول على الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية وما بعدها.