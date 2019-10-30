مقتل شخص وإصابة 22 آخرين إثر تحطم طائرة في عاصمة بنجلاديش

لقي شخص مصرعه، اليوم، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة من طراز "بايبر بى ايه- 28" وتحطمت في مقاطعة "ديكلوب"، وكان بداخلها شخصان فقط تأكد مصرع أحدهما، فيما اعتبر الآخر في عداد المفقودين، ولم تتوافر أي معلومات بشأن أسباب الحادث الذي وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار "ديكلوب" الأمريكي.

وفي بنجلاديش، أعلنت الشرطة مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة 17 آخرين، اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز تُستخدم لتضخيم البالونات خارج إحدى المدارس في العاصمة "دكا".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، عن المسؤول بشرطة بنجلاديش، أبو الكلام آزاد، قوله اليوم إن الانفجار وقع أثناء بيع أحد التجار لبالونات للأطفال في حي فقير بمنطقة روبناجار بالعاصمة دكا.

وأوضحت الشبكة الأخبارية الأمريكية، أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين 7 إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.ولا يزال سبب الانفجار غير معلوم للسلطات في بنجلاديش حتى الآن.