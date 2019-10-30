لقيت طفلة مصرعها بعد تناولها قرص الغلة السام في ظروف غامضة بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وجرى نقلها للمستشفى العام، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد عصام أبوالفضل، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "ف. ه"، 14 عاما، طفلة، مصابة بحالة قيئ وارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وتبين أنها تناولت قرص الغلة السام، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها.

وتكثف مباحث مركز شرطة ملوي برئاسة المقدم علاء جلال، وتحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي من التحريات لكشف غموض الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المتوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.