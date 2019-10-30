قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، إن القوات الأمريكية أعطت للبغدادي فرصة للاستسلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان، وقائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، حول حيثيات قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأوضح ماكينزي، أنه تم استخدام المروحيات والطائرات المسيرة في عملية استهداف البغدادي، كما أن رفاة البغدادي دفنت في البحر خلال 24 ساعة من مقتله، موضحًا أنه تم اعتقال شخصين خلال عملية استهداف البغدادي و"قمنا بتدمير مخبأه".

وتابع : "عملية قتل البغدادي تظهر قوة الولايات المتحدة".