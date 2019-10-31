نفوق ومرض وحريق.. ضربات مؤلمة لحديقة الحيوانات في 30 يوما

ذكريات كثيرة تربط العديد من المصريين مع حديقة حيوان الجيزة منذ الصغر، كونها تعتبر بمثابة الوجهة الأولى للرحلات المدرسية، وحتى الزيارات العائلية، قبل أن يتغير وضع الحديقة وتصاب بالعديد من الصدمات المحزنة خلال الـ30 يوما الماضية.

أزمات حديقة الحيوانات تُعد مؤلمة للمصريين الذين تركوا بها ذكريات طفولتهم السعيدة، حيث تكررت خلال شهر أحداث مؤلمة هناك، كان آخرها نشوب حريق بالأمس، وترصدها "الوطن" فيما يلي:

نفوق نعيمة

نفقت الفيلة نعيمة آخر أفيال حديقة الحيوان بالجيزة، يوم الأحد 6 من أكتوبر الجاري، عقب إصابتها بجلطة في القلب، بالإضافة لمرض الشيخوخة.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لـ"الوطن"، إن حالة من الحزن سادت الحديقة بعد فقدان آخر فيلة بالحديقة "نعيمة"، وقبلها بـ 3 سنوات فقدنا "كريمة"، موضحا أن لجنة من أساتذة كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وخبراء المستشفى البيطري بالقوات المسلحة، وخبراء من معهد بحوث صحة الحيوان، وأطباء حديقة الحيوان شرحوا الفيلة تمهيدا لتحنيطها، وإيداعها المتحف الحيواني في الحديقة.

مرض سونسون

مرضت الزرافة "سونسون" في بداية شهر أكتوبر الجاري، وهي آخر زرافة تعيش في حديقة حيوان الجيزة، ولكنها سرعان ما تعافت، وتخشى الإدارة المركزية للحدائق أن تنفق لأي سبب وتترك مكانها شاغرا، كما حدث مع الفيلة "نعيمة"، آخر فيلة في مصر، لذلك الحديقة تستعد لاستقدام زرافة جديدة.

حريق بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق محدود في شجرة بحديقة الحيوان، أمس الأربعاء، إثر ماس كهربائي من الأسلاك المجاور لتلك الشجرة.

ونشب الحريق بسور نباتي تاريخي من نبات "الجهنمي" وطوله 6 أمتار، أمام بيت الشامبانزي، ويحيط بالمكتب الفني للحديقة، فيما لم تصل النيران إلى بيوت الحيوانات، كما أن الحماية المدنية سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى أشجار أخرى.