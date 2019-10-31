زلزال قوته 6.8 يضرب الفلبين بعد أيام من هزة أرضية راح ضحيتها 3 أشخاص

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر وقع قرب منطقة مينداناو في الفلبين اليوم الخميس حسبما ذكرت "رويترز".

وشهدت الفلبين هزة أرضية منتصف الشهر المنقضى وقالت السلطات الفلبينية إن 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم، فيما أصيب العشرات نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية الفلبينية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبال، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية اليوم، أن شخصين قتلا وأصيب 18 آخرين بانهيار أرضي في‭‭ ‬‬بلدة ماجسايساي بإقليم دافو ديل سر، في حين تضررت 15 بناية، منها مراكز للتسوق ومدارس ومجالس بلدية.

من جهته، قال رئيس بلدية تولونان في إقليم نورث كوتاباتو ريويل ليمبونجان، إن طفلة عمرها 7 سنوات لقيت حتفها عندما انهار جدار في منزلها.