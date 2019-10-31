نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له من طفولته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ساخرا من ملامحه وقت الطفولة، "كنت كبير أوى وأنا صغير"، "فضلت لحد تالتة إعدادى فاكريني أوباما وهو صغير".

وتفاعل عدد من متابعي الفنان عمرو وهبة من زملائه وأصدقائه الفنانين، ومن محبيه ومعجبيه، وعلقت الفنانة علا رشدي قائلة: "أوي بصراحة... كنت عجوز أصلا"، وكتب الفنان رامي جمال: "موظف شهر عقاري خبيث".

وعلقت إحدى متابعي عمرو وهبة باسم عزة: "كنت أكبر من دلوقتي"، وقالت آية: "أنت شبه الولد الصغير اللي بيستخدموه في الميمز"، وقالت منال: "موظف ف نفسك أوي".

ومن المقرر أن يشارك الفنان عمرو وهبة فى فيلم "شريط 6" الذى يقوم ببطولته الفنان خالد الصاوي، والمقرر عرضه فى إجازة نصف العام المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، ومن إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.