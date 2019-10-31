نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية والتوعوية لمدارس السويس، استمراراً لاحتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء أ.ح خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بنادى النصر للبترول بالسويس تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى كلمة قدم فيها التهنئة والشكر لشعب السويس البطل على ما قدمه من بطولات خلال حرب أكتوبر 1973 المجيدة تلا ذلك محاضرة عن الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة، كذلك دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى رفع روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدنى، وقدمت طلائع التربية والتعليم بالسويس عروضاً فنية ومسرحية وأوبريت عن نصر أكتوبر وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة على مسرح وزارة الشباب والرياضة بحضور "مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات"، حيث بدأت الندوة بعرض فيديو عن انتصارات أكتوبر المجيدة من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ثم ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى كلمة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على العناصر الإرهابية، ثم ألقى أحد الضباط المقاتلين فى شمال سيناء سابقاً كلمة روى فيها قصة أحد كمائن ودوريات أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء، وذلك حسبما أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وتم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين، وفى نهاية الندوة تم عرض فقرات استعراضية فنية لطلبة المدرسة وفقرة الكورال.

حضر الندوة وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.