سعر الدولار اليوم

ترصد "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية اليوم، الخميس 31 أكتوبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.