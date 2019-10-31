أصيبت طالبة بكسر في القدم وجروح بالرأس، عقب سقوطها من باب قطار الصعيد المميز، بالقرب من قرية الفقاعي التابعة لدائرة مركز ببا جنوب بني سويف، ونقلت لتلقي العلاج بمستشفى الفشن المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا بسقوط شخص من قطار على شريط السكة الحديد أمام قرية الفقاعي.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة سقوط طالبة تدعى "مريم . إ . ف" 23 عاما، مقيمة قرية الفنت الشرقية بمركز الفشن، من القطار رقم 168 مميز قادمة من بني سويف تجاه الفشن، أثناء وقوفها على باب إحدى العربات اختل توازنها وسقطت على شريط السكة الحديد، ما أدى إلى إصابتها بجرح بالرأس وكسر بالقدم اليسرى.

كما تبين أنه وبسؤال والد الطالبة أفاد بأنه أثناء استقلال ابنته القطار رقم 168 مميز قادمة من بني سويف تجاه الفشن، وأثناء وقوفها على باب إحدى العربات اختل توازنها وسقطت على شريط السكة الحديد، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

تم نقل المصابة لمستشفى الفشن المركزي، وحرر المحضر رقم 6517 إداري مركز شرطة ببا.