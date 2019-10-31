تحيي المطربة شيرين عبدالوهاب، حفلاً غنائياً على مسرح المنارة بالتجمع الخامس يوم 13 ديسمبر المقبل، بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات في مصر.

واتفقت شيرين مع منظم الحفلات والمنتج وليد منصور علي ظهور الحفل، على غرار حفلات برودواي، بحيث سيكون دخول الحفل بالملابس الرسمية، ومن المقرر طرح التذاكر للبيع عبر موقع "تذكرتي".

يذكر أن شيرين قد تعاقدت مع المنتج وليد منصور على بطولة فيلم سينمائي، ينتمي إلى نوعية الأفلام الاستعراضية الرومانسية، لتعود من خلاله للسينما بعد غياب دام 16 عاما، وتحديداً منذ مشاركتها في بطولة فيلم "ميدو مشاكل" أمام الفنان أحمد حلمي.