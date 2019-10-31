قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القطاع الخاص مرحب به للشراكة مع الدولة في كل المشروعات، مؤكدا استعداد الدولة لهذه الشراكة.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسبد الهيدروجين تركيز 50%، التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش في الجيزة: "قولنالهم اتفضلوا معانا واشتغلوا وشاركوا، وبردو في المصانع الجديدة اتفضلوا، وده كلام مش بنقوله سياسة إحنا مستعدين.. وكل المشروعات دي افتتحت ومش هتخشوا في دراسات جدوى ولا تراخيص.. وأنا معاكو".

ويعُد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين، الأول من نوعه في مصر، وينتج المصنع نحو 23 ألف طن سنويا، وسيجرى تصدير الفائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى وجود 4 آلاف فرصة عمل مباشرة.