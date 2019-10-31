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السيسي للمصريين: واجهوا أعداء مصر مظبوط "لاجل خاطر ربنا وولادنا"

السيسي للمصريين: واجهوا أعداء مصر مظبوط "لاجل خاطر ربنا وولادنا"

"الصلب العربي" ينقل القمة السنوية إلي تونس بدلا من لبنان

"الصلب العربي" ينقل القمة السنوية إلي تونس بدلا من لبنان

28 مليون جنيه لتدعيم شبكات مياه الشرب في سوهاج

28 مليون جنيه لتدعيم شبكات مياه الشرب في سوهاج

عاجل.. السيسي: جاهز افتتح كل يوم مشروع ولو 5 الصبح.. "اللي يزعل يتفلق"

عاجل.. السيسي: جاهز افتتح كل يوم مشروع ولو 5 الصبح.. "اللي يزعل يتفلق"

عاجل.. تفحم زوجين بعد نشوب حريق بمنزلهما في المنصورة

عاجل.. تفحم زوجين بعد نشوب حريق بمنزلهما في المنصورة

عاجل.. السيسي: النائب العام حارس مصر.. يحميها لصالح الدولة وليس النظام

عاجل.. السيسي: النائب العام حارس مصر.. يحميها لصالح الدولة وليس النظام

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