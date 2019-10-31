قال اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن الشركة كانت أمام تحدٍ كبير لتنفيذ 11 مصنعًا جديدًا، وما يتبعها من بنية تحتية ومرافق صناعية في الوقت ذاته.

وأضاف عبد اللطيف، خلال كلمته في أثناء افتتاح مصنعين جديدين في أبي رواش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجمالي مصانع الشركة بلغ نحو 37 مصنعًا في الفترة الأخيرة، منها 15 مصنعًا جديدًا جرى إنشاؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة، لإنتاج مواد استراتيجية لخدمة قطاعات الدولة المختلفة، ولصالح خطة التنمية الشاملة لمصر.

واستعرض عبد اللطيف المصانع كالتالي:

- 4 مصانع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية لخدمة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إنتاج بعض الكيماويات الأخرى لإمداد قطاعات الدولة المختلفة.

- 4 مصانع لإنتاج المبيدات والمخصبات الزراعية السائلة والصلبة، لخدمة قطاع الزراعة بمصر.

- 4 مصانع لإنتاج الأيروسولات المختلفة؛ للقضاء على الحشرات المنزلية الضارة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

- 4 مصانع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية لإمداد المستشفيات والمصانع المختلفة.

- مصنعان لإنتاج الشابة السائلة والصلبة لصالح منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمصر.

- 12 مصنعا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسيومية وحامض الفوسفوريك لخدمة قطاع الزراعة في مصر.

- 4 مصانع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز لخدمة مصانع الشركة والمصانع الأخرى التي تعتمد على هذه المادة الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة الأسمدة والعديد من الصناعات الكيميائية الأخرى.

- مصنع لإنتاج الفيبر جلاس لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة.