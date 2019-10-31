قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه بدأ الحديث عن الصندوق السيادي المصري قبل شهور، موضحا أنّه أصول مصرية لصالح مصر وشعبها واقتصادها، مؤكداً: "تكبر هذه الأصول من خلال الصندوق عشان تكبر بيها مصر، والصندوق لمصر مش لحد تاني".

وتابع السيسي: "لما اتكلمنا في الموضوع ده خلال الشهور اللي فاتت على صندوق مصر هيكون حجمه أد إيه، حجم الصندوق السيادي المصري أرقامه هتشوفوها وتسمعوها، ومش جاية من فراغ، ده هتكون جاية من قدرات حقيقية للدولة المصرية واقتصادها وأصولها".

وأضاف الرئيس: "يمكن الدكتور مصطفى لما كان بيتكلم معايا، قالي هل من المقبول نقول أكتر من عدة تريليونات للصندوق؟، قولتله ما دام ده بيعكس واقع نعلن".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه في مصر، وتابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش بالجيزة.

وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، وشهدت تطورا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، بينما يعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر، ينتج 23 ألف طن سنويا، ويتم تصدير فائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، و4 آلاف فرصة عمل مباشرة.