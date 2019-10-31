وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الإعلاميين والشعب المصري، خلال افتتاحه مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، بمنطقة أبورواش في الجيزة.

وقال السيسي: "أوعوا حد يأثر عليكم ويشككم في نفسكم.. دي حالة موجودة بقالها 80 سنة، حالة من عدم اليقين والتشكك ومحاولة التفرقة بين الناس وبعضها، وهنفضل نتعامل معاها، ولازم نكون متماسكين جدا في مواجهتها، ولا نتأثر ولا نتشكك في أنفسنا، واللي بيتعمل من فضل ربنا علينا وبنتقدم وهنتقدم أكتر".

ويُعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين، الأول من نوعه في مصر، وينتج المصنع نحو 23 ألف طن سنويا، وسيجرى تصدير الفائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى وجود 4 آلاف فرصة عمل مباشرة.