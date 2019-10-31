1003 طالب و طالبة يتقدمون لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القناة

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، أن المتقدمين للترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب وصل إلى 1003طالب وطالبة في 16 كلية بواقع 618 طالب و 385 طالبة مرشحين في 7 لجان هي، الأسر ، الرياضية ، الثقافية، الفنية ، الجوالة ،الاجتماعية ، واللجنة العلمية.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من انتخابات الاتحادات الطلابية هو تدريب شباب الجامعات على ممارسة حقوقهم وإرساء مبادئ الديمقراطية والحرية بين طلاب الجامعة لبناء جيل قادر على بناء مستقبل مصر والنهوض بها.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم إعلان القواعد العامة للانتخابات وتعليقها على أبواب اللجان والتي شملت ضرورة الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية للطلاب وحظر استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو السياسية ولا يسمح بلصق أي ملصقات على مباني ومنشآت الجامعة.

وتابع أن الجامعة ستشهد انتخابات طلابية ديمقراطية ونزيهة، رغبة منا في مشاركة الطلاب في الأعمال الخاصة بهم وبناء مستقبلهم واختيار من يمثلهم دون أي تدخل من الجامعة.

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأحد المقبل، سيتم إعلان الكشوف المبدئية ثم الأثنين 4 نوفمبر تلقى وفحص الطعون، والثلاثاء 5 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية و تخصيص الأربعاء 6 نوفمبر للدعاية الانتخابية .

وأضاف أن انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 10 نوفمبر ثم انتخابات الإعادة يوم الأثنين 11 نوفمبر يليها الثلاثاء 12 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ويوم الأربعاء 13 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات ثم ختام الانتخابات يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد الطلابية بدأت، أمس الأربعاء، بفتح باب الترشح وسحب وتسليم الاستمارات بدء من الـ9 صباحا وحتى الـ5 مساءا، وشهد اليوم إقبال من الطلاب والطالبات الراغبين في الترشح لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية من مختلف كليات الجامعة .

وقال الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، إن غرفة العمليات تضم 4 لجان وهى لجنة الاستلام والتسجيل ولجنة الإحصاء ولجنة إدخال البيانات ولجنة التصوير والعمل يسير بسرعة ودقة تامة في رصد البيانات.