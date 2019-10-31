أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقعها الرسمي، طرح 6 محلات و2 صيدلية بمساحات تتراوح من 16 إلى 40 مترًا مربعًا بمنطقتي الإسكان الاجتماعي ودار مصر بمدينة الشروق للبيع بالمزاد العلني يوم 27 نوفمبر المقبل.

كما طرحت الهيئة 17 محلا تجاريا و2 صيدلية بمساحات تتراوح من 15 مترا مربعا إلى 100 متر مربع، فضلًا عن 13 وحدة إدارية ومهنية بمدينة المنيا الجديدة للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل.

كما تطرح الهيئة 5 محلات وصيدلية بمساحات تتراوح من 15 مترا مربعا إلى 31 مترا مربعا بمدينة الفيوم الجديدة للبيع بالمزاد العلني يوم 20 نوفمبر المقبل.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد 500 جنيه لكل محل أو صيدلية.

ويسدد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد ما يلي:

- يجرى استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصروفات إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وبالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية يتم استكمال سداد نسبة (25% + 10% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد 30000 جنيه وديعة اتحاد الشاغلين وذلك فور رسو المزاد.

والباقي وقدره 90% بالنسبة للمحلات والصيدلية و75% بالنسبة للوحدات يجرى سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

- أو يسدد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافًا إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت السداد، على أن تحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد وحتى تاريخ السداد، إضافة إلى "2%" (للمحلات الواقعة بالأسواق التجارية فقط) + نصف بالمائة مصروفات إدارية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد من تحرير العميل شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.

ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.