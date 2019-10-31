ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 عاطلين يقومون بترويج المخدرات وضبط تشكيل عصابى فى مطاردة مع الشرطه فى مدينه كفر شكر بحوزتهم كميات من الالحشيش والبانجو وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب مكافحة المخدرات، عن شن حمله أمنيه لضبط تجار المخدرات في مدن قليوب وقها وشبرا الخيمه والقناطر، أسفرت عن ضبط كلا من " ع.س.ع " 18 سنة، وبحوزته 2 سلاح ناري خرطوش، وضبط "س.ص.ا " 25 سنة، عاطل وبحوزته 100 جرام حشيش ومبلغ مالي، و" ح.ف.م " 30 سنة، عاطل وبحوزته 150 جرام هيروين و120 قرص مخدر وسيجارة محشو بالحشيش، وضبط " ا.ا.م" 17 سنة، وبحوزته 600 جرام حشيش ومبلغ مالي.

وشهدت مدينه كفر شكر مطاردة بين قوة أمنيه وتاجري مخدرات أثناء قيامهما بتوزيع صفقة بانجو، أسفرت المطاردة عن تمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز من ضبط هذا التشكيل العصابي المكون من " ع.ع " 45 سنة، و " م.ف " 22 سنة، عاطلان وبحوزتهما 500 جرام بانجو ومبلغ مالي.

وتمكنت مباحث تنفيذ الأحكا م من ضبط 239 متهم هارب من تنفيذ الأحكام وبلغت جملة الأحكام التى تم تنفيذها 5895 حكم بينهم 50 حكم جنائي، كما تم ضبط "و.م.د " 32 سنة، و " ا.م.ع " 25 سنة، عاطل، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية عاهة مستديمة.

كما تمكنت الحمله التى شارك فيها العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور من ضبط 928 مخالفه مرورية متنوعه، منها 324 مخالفة انتظار خاطىء، وضبط 3 سيارات بدون لوحات و32 سيارة تسير بدون رخصة قيادة و 26 سيارة تسير بدون رخصة تسيير وحجز 27 دراجه نارية.