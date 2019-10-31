انتحر شاب، اليوم، شنقا داخل شقته بمساكن التمليك بكفرالدوار بالبحيرة، لمروره بأزمة نفسية بعد وفاة والدته، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا بتلقى بلاغا من أهالي في مساكن التمليك بكفر الدوار، بالعثور على شاب مشنوق داخل منزله، وتبين العثور على جثة "على.إ.ع" 24 سنة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن أزمة نفسية بسبب وفاة والدة المتوفي وراء قيامه بشنق نفسه، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.