أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن حصيلة حملات مديرية التموين المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود أسفرت عن تحرير 1528 مخالفة، خلال شهر أكتوبر، بغرض إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة جودة المعروضات وتوافرها بصفة مستمرة والالتزام بالأسعار المتعارف عليها وعدم المغالاة على المواطنين.

وأكد محافظ الغربية استمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كل أماكن بيع السلع الغذائية مع مراعاة تكثيفها خلال احتفالات المحافظة بالمولد النبوي؛ لتأكيد سلامة المنتجات الغذائية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أسفرت هذه الحملات عن تحرير 300 مخالفة بمركز المحلة الكبرى تمثلوا في 96 مخالفة بالمخابز، 204 مخالفات بالأسواق، وأسفرت عن تحرير 324 مخالفة بمركز طنطا تمثلوا في 100 مخالفة بالمخابز، و218 مخالفة بالأسواق، و6 مخالفات بمحطات الوقود.

أما في مركز كفر الزيات أسفرت الحملات عن تحرير 103 مخالفات، كما تحرر 57 مخالفة بمركز سمنود، و79 مخالفة بمركز زفتى، و81 مخالفة بمركز السنطة، 162 مخالفة في مركز بسيون، و156 مخالفة في مركز قطور.