مرت بحالة نفسية.. ربة منزل تحاول الانتحار بقرص غلال في البحيرة

أصيبت ربة منزل مقيمة بمركز كوم حمادة بالبحيرة، اليوم، بحالة تسمم فسفوري جراء تناولها قرص غلال سام، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وجرى تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا باستقبال مستشفى كوم حمادة، "أميرة.ك.ع" 26 عاما، مقيمة بقرية الزعفرانة دائرة المركز، مصابة بالتسمم، نتيجة تناول قرص حفظ الغلال القاتل.

وبسؤالها، أكدت تناولها القرص القاتل، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وجرى نقلها إلى مركز سموم مستشفى إيتاي البارود، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.