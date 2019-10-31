ضبط سائق في الغربية لتزويره رخصة قيادة

تمكنت مباحث المرور في الغربية، اليوم، من ضبط سائق لارتكابه واقعة تزوير رخصة قيادة، في أثناء استخراجه بدل فاقد بدائرة مركز زفتى، في إطار خطة مديرية الأمن؛ لمواجهة الخارين على القانون، وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من وحدة مرور زفتى بتمكن النقيب أحمد الديب رئيس مباحث مرور زفتى والسنطة، من ضبط "عبدالفتاح.م.ع" 22 عاما، سائق، في أثناء تقدمه لقسم مرور زفتى لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة ثانية رقم 8021 والمنسوب صدورها لقسم مرور زفتى، وبالاستعلام عنها تبين أنها مزورة وغير صادرة من قسم مرور زفتى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بصحة الواقعة وقيامه بالاشتراك مع أحد الأشخاص بمدينة كفر الشيخ بتزوير الرخصة مقابل 1000 جنيه حتى يتمكن من قيادة السيارات النقل.

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.