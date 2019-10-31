"هنا القاهرة".. كانت هذه هي الكلمة الأولى، للإعلامية التونسية ريم بو قمرة، المذيعة بقناة "العربية" فور وصولها إلى مصر، في رحلة استغرقت بضعة أيام لزيارة أبرز المعالم السياحية، على رأسها منطقة الأهرامات بالجيزة.

"أيام طيبة".. هكذا أعلنت "بو قمرة" عن سفرها إلى القاهرة، في رحلة ترفيهية سياحية، بعيدًا عن غرف الأخبار والاستديوهات، وقراءة الأوضاع السياسية في المنطقة العربية، كما أن هذه الرحلة بمثابة احتفالٍ خاص بعد اطمئنانها على بلادها، واستقرار الأوضاع فيها، بالتزامن مع انتهاء العرس الانتخابي، ووصول قيس سعيد إلى سدة الحكم.

حرصت "بو قمرة" طوال الزيارة، على تسجيل تفاصيل رحلتها ونشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتُبرز من خلالها الحضارة المصرية، داعية جمهورها بضرورة زيارة أبرز المعالم الأثرية والسياحية.

بدأت "بوقمرة" رحلتها من منطقة الأهرامات، ودخول أحدهم، للاطلاع على معالمه من الداخل، ورغم مشاق الرحلة، إلا أنها أعربت عن سعادتها البالغة بخوض هذه التجربة، التي وصفتها بقولها: "جولة ممتعة.. رحلة متعبة لكن رائعة".

جزيرة "الجفتون" بالبحر الأحمر، كانت هي المقصد السياحي الثاني، لـ"بو قمرة"، خلال زيارتها لمصر، فقد حرصت على تصوير لقطات، خلال وجودها هناك، وإبراز المناطق الخلابة ونقاء المياه، واصفة زيارتها بقولها: "حفلة على غفلة".

زيارة "بو قمرة" لمصر، لم تتجاوز أيام معدودة، لكنها لم تدخل طي النسيان، فلا زالت تنشر مجموعة من الصور والفيديوهات، من الزيارة، رغم استئنافها العمل في قناة "العربية" وتغطية الحراك في الشارع اللبناني.