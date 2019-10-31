لفت الفنان الشاب أحمد الروبي الأنظار إليه مؤخرا، بعد تقديمه أغنية "سقفة" التي عرضت للمرة الأولى في ختام مهرجان الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وتجاوزت مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

وعن نجاح تجربته الأولى، كشف الروبي عن العديد من التفاصيل الخاصة بمشواره الفني، في حواره ببرنامج "أهلا بيك" الذي يقدمه فريق "إنيرجي" على إذاعة Young Pharaohs.

وعن بدايته بمجال الغناء قال أحمد الروبي إنّ مشاركته الأولى جاءت خلال مسابقة غنائية للمدارس على مستوى الجمهورية، فاز بها وحصد لقبها، متابعًا: "فزت بالمسابقة وغنيت في حفلة كبيرة في استاد القاهرة".

وتابع الروبي: "بعدها اتعرف إن عندي موهبة الغناء بعد ما كنت بمثل وبقلد في المدرسة، كنت بقلد المطربين وخصوصًا الشاب خالد في أغنية عبدالقادر"، متابعا: "سقفة أول أغنية احترافية ليا من 9 سنين".