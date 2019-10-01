نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو جديد، من كواليس تصوير أغنية مهرجان الجونة "سقفة".

وظهرت "هنا"، خلال الكواليس مع شقيقتيها "حلا" و"رشا"، علقت على الفيديو بقولها: "طبعًا واللي يعرفني يعرف إن صوتي خطير، ولازم بقى حد يكتشفني، مش كدة ولا إيه، من كواليس تصوير أغنيه سقفة لأحمد الروبي مع طيارة من الجونة".

وكانت شركة "طيارة" أهدت لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة أغنية جديدة بعنوان "سقفة" وتقول كلماتها "وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه وسقفة مين قال التالتة تبقى تابتة لسه أحلى سنين قدام".

الأغنية من تأليف وتلحين وغناء الفنان أحمد الروبي، وتم عرض الفيديو الخاص بها في حفل ختام المهرجان، وظهر خلالها نخبة كبيرة من مشاهير الفن، منهم، هند صبري وأمينة خليل وتار عماد وشيرين رضا وليلى علوي، إلى جانب العديد.