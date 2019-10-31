شددت باريس على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي في لبنان، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية؛ للعمل على إنجاز الإصلاحات المطلوبة.