بدأت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم، حملة موسعة لتدريب الأطباء والعاملين بالمستشفيات في التخصصات المختلفة.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه جرى تنظيم يوم علمي بمستشفى حميات الإسكندرية، كنشاط مشترك بين إدارات مكافحة العدوى والصيدلة الإكلينيكية والمعامل والثقافة الصحية.

وأضاف "عثمان"، أن فعاليات اليوم العلمى ركزت على الاستهلاك الأمثل والرشيد للمضادات الحيوية، حيث جرى تدريب نحو 60 من أعضاء فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات، وأقسام الصيدلة الإكلينيكية وأخصائيو الميكروبيولوجيا بالمعامل على وضع بروتوكول للاستهلاك الأمثل والرشيد للمضادات الحيوية بالمستشفيات، كما جرى عمل حملات توعية للعاملين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك توعية مجتمعية للمترددين علي المنشآت الصحية.

وتابع، أنه جرى تنظيم دورة تدريبية بمستشفى جمال حمادة المركزي بغيط العنب، بالتنسيق مع الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشؤون السفر بوزارة الصحة والسكان عن النظام المميكن الجديد لإعداد ومراجعة مطالبات العلاج على نفقة الدولة للعاملين الإداريين بأقسام العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات الإسكندرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الدورة تهدف إلى تعريف العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة بأساسيات وقواعد التعامل مع النظام المميكن وكيفية إدخال بيانات الإجراءات الطبية والأدوية والفحوصات التى تمت للمريض طوال مدة إقامته بالمستشفى، وكذلك تدريب العاملين بإدارة شؤون العلاج بالمديرية على مراجعة المطالبات المالية عبر النظام المميكن.

وتابع، أنه جرى تدريب نحو 50 متدربا من العاملين بأقسام نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية والخاصة وإدارة شؤون العلاج بالإسكندرية، مشيرا إلى أن النظام المميكن يستهدف ضبط وتيسير أعمال إعداد المطالبات المالية ومراجعتها وزيادة دقتها وكفاءتها وتقليل الوقت والجهد، وبالتالي سرعة سداد مستحقات المستشفيات التى تقدم خدمة العلاج على نفقة الدولة، كما يقلل الهدر المالى إلى أدنى درجة ممكنة، ويمكن جهات اتخاذ القرار من الحصول على بيانات إحصائية دقيقة عن الحالات المرضية المختلفة ومدة علاجها، واستهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية.