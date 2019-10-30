أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن تخصيص إعانة شهرية بمبلغ ألف جنيه مدى الحياة لأسرة محمد عيد، ضحية قطار الإسكندرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على شاشة "المحور"، وذلك خلال تعليقه على واقعة إجبار "كمسري" بقطار "الإسكندرية- طنطا" لشابين على القفز من القطار بمحطة دفرة لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

وأضاف "شعبان"، أن جمعية الأورمان ستتكفل بأحدث ساق صناعي في العالم مثل الحقيقة، إذا ثبت بتر قدم صديق الشهيد محمد عيد.

في حين وجه تامر عيد، شقيق ضحية قطار الإسكندرية، الشكر لجمعية الأورمان على الهواء، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، قائلا: "ربنا يباركله ويجعله في ميزان حسناته، ولكن أنا مش عايز أي إعانة مادية، أنا عايز الناس كلها تقف معايا أجيب حق أخويا، اللي بيحبني وبيحب أخويا يقف بجانبنا لإعادة حق أخويا، ما أريده فقط هو القصاص".