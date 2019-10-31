أعلنت مؤسسة "يو إس نيوز" الأمريكية، نتيجة التصنيف الدولي للجامعات العربية، والذي أكد تصدر الجامعة البريطانية في مصر للمركز الأول على جميع الجامعات المصرية الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما فازت الجامعة البريطانية في مصر بالمركز الأول في الدرجات المخصصة للإنتاج العلمي، حيث حققت الأبحاث المنشورة من الجامعة البريطانية المركز الأول على جميع جامعات مصر وذلك في الدرجة المخصصة لنسبة الأبحاث التي تقع في أعلى شريحة للاستدلال العلمي، كما حققت المركز الأول في الدرجة المخصصة لمستوى الدوريات المنشور بها أبحاث الجامعات، مما يعكس القيمة العلمية المرتفعة لأبحاث الجامعة البريطانية.

وطبقاً لتصنيف "يو إس نيوز" فقد صعدت الجامعة البريطانية في مصر، للمركز الثاني عشر على جميع الجامعات المصرية، موضحاً أنه من بين الجامعات العربية التي يصل عددها إلى 800 جامعة احتلت الجامعة البريطانية في مصر المركز 44 وبذلك تعد من أفضل خمس جامعات لكل مائة جامعة عربية.

وحصلت الجامعة البريطانية في مصر على المركز الثالث على جامعات مصر في الدرجة المخصصة في تصنيف "يو إس نيوز" لسمعة الجامعات في البحث العلمي لدي الأوساط الأكاديمية والمؤسسات المهنية العالمية.

وأشار الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، إلى إن حصول الجامعة البريطانية على المركز الأول في تصنيف "يو إس نيوز" للعام الثاني على التوالي هو تأكيد لرسالة الجامعة في البحث العلمي الذي بوأها المرتبة الأولى في التصنيف، وهو ما جعل الجامعة البريطانية تتخطى بتقدمها هذا جامعات حكومية عريقة.

وقال رئيس الجامعة البريطانية: "تضم الجامعة البريطانية ١٤ مركزا بحثيا متخصصا ومركزين للدراسات الخدمية ومركزين للدراسات السياسية، بالإضافة لمركز الفيزياء النظرية الذي يضم خبراء لهم أبحاث هامة ونشر علمي متميز أشاد به تصنيفي "يو إس نيوز" و"شنجهاي".

وأضاف: "جاء أيضا في تصنيف "يو إس نيوز" للجامعات العربية للتخصصات العلمية أن الجامعة البريطانية في مصر حققت المركز الثاني على جميع جامعات مصر في الفيزياء، وهذا التفوق جاء نتيجة الدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة البريطانية للباحثين بها من توفير للإمكانيات المادية والمعملية ومراكز الأبحاث والتي تعمل في مجالات متقدمة مثل النانوتكنولوجي والطاقة المتجددة والمواد المتقدمة وعلوم الحاسب وأبحاث الدواء، مما انعكس أيضا على التمويل التنافسي للبحث العلمي والذي حصلت عليه الجامعة البريطانية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بمصر، وأيضا من المركز الثقافي البريطاني والاتحاد الأوروبي، والذي شهد زيادة كبيرة في الأعوام القليلة الماضية".

جدير بالذكر أن تصنيف "يو إس نيوز" للجامعات العربية يقوم على أساس تقييم أداء الجامعات وسمعتها في مجال البحث العلمي حيث تخصص 25% من الدرجة العظمي للتقييم لسمعة الجامعة لدي الأوساط الأكاديمية والمؤسسات المهنية، وتخصص 75% من الدرجة على الإنتاج العلمي.