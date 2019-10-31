أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن بدء تطبيق نموذج الغطاء الشبكي لبالوعات الصرف الصحي، لتأمين ومنع سقوط الأفراد داخل البالوعات والحد من الحوادث الناجمة من سرقة الأغطية واختفائها حيث بدء التنفيذ بمدينة الخصوص.

وذكرت الشركة في بيان لها ، اليوم، أن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وجه بسرعة تعميم وتنفيذ هذا الغطاء في كافة مدن وقرى المحافظة المخدومة بالصرف الصحي وذلك قبل نهاية العام.

ورحب مجاهد بأي افكار ومقترحات من شأنها الارتقاء وتحسين مستوي الخدمة سواء في النواحي الفنية أو الإدارية، مشيرا إلى أن النموذج الجديد خطوة جديدة نحو الحد من سقوط أي شخص داخل بالوعات الصرف الصحي، ولاسيما الأطفال ومواجهة ظاهرة سرقة الأغطية.

أضاف مجاهد أن الأغطية الجديدة تمنع سقوط أي أحجار أو مخلفات ثقيلة مثل مخلفات المذابح والمجازر، والتي من شأنها سد مجرى طوابق الصرف الصحي.

أشاد مجاهد بالفكرة التي من شأنها تأمين حياة المواطنين، ومنع سرقة الأغطية موجهًا بدراسة الفكرة من جميع النواحي وتركيب الأغطية الآمنة أسفل أغطية بالوعات الصرف بنحو مشيرا أنه يتحمل الأوزان حتى 500 كجم.

أوضح مجاهد أن هذا النموذج للغطاء يسمح بعملية التطهير سواء بالمعدات أو الأفراد، نظراً لإمكانية فتحه وغلقه دون تعريض حياة المواطنين للخطر.