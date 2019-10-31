أعلنت وزارة الشباب والرياضة طرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بنظام حق الانتفاع بمراكز شباب محافظات القليوبية والوادي الجديد والشرقية، حيث طرحت في محافظة القليوبية، حمام سباحة وملعب خماسي بمركز شباب الأمل بالخانكة.

وعن محافظة الوادي الجديد، أعلن طرح 10 محلات تجارية بمركز شباب تنيده، و23 محلا تجاريا بمركز شباب الموشية، وإقامة كافيتريا بمركز شباب بلاط.

وفي مراكز شباب الشرقية، تم طرح مطعم وكافتيريا بمركز شباب صقر، ومحلات تجارية بمركز شباب قرملة، و7 محلات تجارية بمركز شباب مشتول، وملعب نجيل صناعي بمركز شباب الحبش، وكافيتريا بمركز شباب شيبه قش، وملعب نجيل صناعي بمركز شباب منشية سعيد، وحمام سباحة وقاعة أفراح بمركز شباب أبو حماد.

يذكر أنّ مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة متاحة لمراكز الشباب في كل المحافظات، ويفضل أن يكون المركز جاذبا للاستثمار، ومدة حق الانتفاع بها مرنة نظرًا لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع، مع عودة المشروع بالكامل إداريًا وفنيًا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها.

ودعمت وزارة الشباب والرياضة مركز شباب سواني جابر بمرسي مطروح بـ20 ألف جنيه لتكثيف الأنشطة في المركز.

ويشترط وجود موافقة من مجلس الإدارة على المشروع في محضر اجتماعاته بعد تحديد المشروع بدقة، ومخاطبة مديرية الشباب والرياضة التابع لها أو مخاطبة الوزارة مباشرة من المركز للوزارة، وتأخذ الوزارة الموافقات اللازمة على الطرح خلال أسبوعين أو أقل.

الشروط والضوابط

1. تتم إجراءات الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن طريق مزايدة علنية عامة وفق قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة، أو القانون الساري وقت الطرح في شأن التعاقدات العامة.

2. ضرورة اتساق المشروعات الاستثمارية مع الأهداف الرئيسية والأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية (ملاعب خماسية - حمامات سباحة - ملاعب قانونية - صالات رياضية).

3. ألا تؤثر أي مشروعات بأي شكل من الأشكال على أنشطة وبرامج ومنشآت الهيشة وكذلك أداؤها لمهامها المنوطة بها تجاه النشء والشباب والرياضة.

4. تنظيم وتقنين العمل بدور السياسات الموجودة بمراكز الشباب على أن يتم مراعاة الآداب العامة بهذه المنشآت.

5. تشكل لجنة متخصصة من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تضم في عضويتها عناصر مالية وقانونية وفنية لمتابعة إجراءات الطرح للمشروعات بناطق كل محافظة بداية من إجراءات التزايد والتعاقد وتمتد لمتابعة إجراءات التعاقد والتنفيذ.

6. الالتزام بأحكام الأنظمة الأساسية لمراكز الشباب والأندية الرياضية خاصة ما تضمنته من حظر تقديم أقارب أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو أقاربهما حتى الدرجة الرابعة للمزايدات المزمع إجرائها سواء بذاتهم أو بالوساطة.

7. يتولى مجلس إدارة الهيئة والجهة التي سيتم الترسية عليها، الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لكل مشروع على نفقة الجهة الراسي عليها المزايدة.

8. مراعاة الاشتراطات البنائية والبيئية والصحية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة ذات الصلة بتلك المشروعات، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات أن حق الانتفاع يشمل المشروع المنفذ فقط دون أن يمتد ذلك إلى الأسطح، والممرات تظل تحت الإشراف المباشر والتصرف فيها لمجلس إدارة الهيئة.

9. عدم تنفيذ مشروعات استثمارية تساهم في إحداث ضرر بصحة النشء والشباب والرياضيين أو التأثير على الأمن العام والبيئة المحيطة بالمشروع.

10. يلتزم المنتفع صاحب حق الانتفاع بمواصفات المركز سنويًا بما يفيد سداد المستحقات الضريبية والتأمينات وكذلك مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغيرها للجهات المختصة بالدولة، إذ إنّ هذه المشروعات لا تندرج تحت مناط الإعفاء الوارد بقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم (218) لسنة 2017 وقانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 واللوائح المنظمة.

11. تحديد مدة حق الانتفاع في ضوء الدراسة الاقتصادية للمشروع واللوائح المالية المنظمة للعمل والسلطة المختصة.

12. تزيد زيادة سنوية على قيمة حق الانتفاع تراكميًا بنسبة مئوية من قيمة التعاقد لا تقل 7%.

13. أن تكون هناك موافقة أمنية على الراغبين في منحهم حق الانتفاع والاشتراك في المزايدة العلنية.

14. توفير الخدمات اللازمة لممارسة النشاط والرعاية الطبية أثناء ممارسة الأنشطة، ووضع الضوابط التي تضمن تحقيق ذلك.

15. تؤول نسبة مقدارها 25% من القيمة السنوية لحق الانتفاع لإيرادات الحساب الخاص في المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة كل فيما يخصه.