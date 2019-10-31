سلّم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، جوائز التميز الحكومي، والتي جاءت كالآتي:

الفئة الأولى للابتكار والإبداع: جمعة أحمد من وزارة الري، أحمد باتع من وزارة الإسكان.

الفئة الثانية للقيادات الفردية للتميز وتقدم لها 206، وفاز بها إيناس عبدالفتاح، فادي السيد، وإسلام رجب.

الفئة الثالثة القيادات المتميزة: إيهاب عماد، نبيلة حسني، أحمد الديميري، سعيد رمضان، حنان شعبان، وليلى شحاتة.

الفئة الرابعة التميز المؤسسي: الاستثمار والتعاون الدولي، الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة، ومحافظة الشرقية.

الفئة الخامسة وهي الوحدة المتميزة لخدمة المواطنين: بريد قنا، بريد ملوي، بريد المنيا، وبريد الإسماعيلية.

الفئة السادسة الوحدة المميزة لتقديم الخدمات: السويس، ضواحي المنيا، والسجل العيني بالسويس.