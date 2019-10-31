أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز كليتي الصيدلة والطب على المركز الأول والثاني على الترتيب، في مسابقة التميز الحكومي.

وتتنافس على جوائز التميز الحكومي، 290 كلية على مستوى الجمهورية، ويمنح خلالها 3 جوائز.