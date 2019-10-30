جامعة المنيا تنظم ندوات توعية بالقرى للتصدي للشائعات

واصلت جامعة المنيا تقديم خدماتها الطبية والتوعوية للقري المحرومة، بتنظيم قافلة جديدة لقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، والتي تضمنت فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس من كليات يالطب البيطري، والتمريض، والتربية النوعية بالجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي شملت توقيع الكشف البيطري على فصائل حيوانية مختلفة، وصرف الأدوية وإعطاء التحصينات بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التوعوية لأهالي القرية.

قال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة عقدت 5 ندوات توعوية تضمنت ندوتين إعلاميتين قدمتها كلية التربية النوعية لطلاب مدرسة الشهيد محمد عبدالصمد الإعدادية بنين عن "دور وسائل الإعلام في التصدي للشائعات التي تروج لها شبكات التواصل الاجتماعي"، و"دور الإعلام في المواطنة وقبول الآخر"، إلى جانب عقد كلية التمريض لثلاث ندوات طبية لأهالي القرية عن "الإسعافات الأولية، والالتهاب السحائي في الأطفال وطرق الوقاية منه، وكيفية الفحص الذاتي لسرطان الثدي لعدد من سيدات القرية"، إضافة إلى تقديم خدمات لقياس الضغط بالمجان لسيدات القرية المترددين على الوحدة، وتوجيه الحالات المرضية إلى مستشفى المنيا الجامعي للمتابعة.

وأضاف "جلال" أن فريق الطب البيطري بجامعة المنيا، وقع الكشف على 146 حالة من مختلف الفصائل الحيوانية من أبقار وجاموس وماعز إلى جانب صرف الأدوية لبعض الحيوانات المصابة بالطفيليات الداخلية والخارجية، وطفيليات الدم، وسوء الهضم، إضافة إلى أعطاء المضادات الحيوية والمكملات الغذائية والعلاج لعدد من فصائل الطيور لرفع مناعتها ومقاومتها للأمراض المختلفة.

كما أخذ أساتذة من كلية العلوم جامعة المنيا عينة من مياه الشرب بالقرية؛ لفحصها وتحليلها لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسحب عينات أخرى من الترع والمصارف لتحليلها.

أشرف على قافلة جامعة المنيا، الدكتور معتز أحمد عبدالرحمن، عميد كلية الطب البيطري، ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سعيد، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبدالعليم بسيوني، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة، والدكتورة راندا مصطفى، والدكتورة سحر عاشور من كلية التمريض، وصلاح سيد يوسف، المدير التنفيذي للقوافل.